Öffentliche Zärtlichkeiten: Für Blac Chyna (31) dreht sich das Liebes-Karussell weiter. Nachdem sich das US-Model vor Kurzem noch enttäuscht darüber gezeigt hat, dass es Rapper Soulja Boy (29) offenbar nicht wirklich ernst mit ihr gemeint hatte, vergnügt sich die Ex von Rob Kardashian (32) und Musiker Tyga (29) nun mit einem Unbekannten – der selbst bei einem gemeinsamen Abendessen nicht die Finger von ihr – im Speziellen von ihren Füßen – lassen kann.

TMZ zufolge wurden Blac Chyna und ihr Date am Sonntagabend im kalifornischen Woodland Hills von Paparazzi beobachtet, wie sie dort ein Restaurant betraten und heftig turtelten. Dass zwischen den beiden definitiv etwas läuft, bestätigte sich dann im Laufe des Abends: Der unbekannte Mann begann noch während ihres gemeinsamen Treffens, an ihrem Fuß zu knabbern, wie Bilder beweisen.

Blac Chyna, die früher als Stripperin ihr Geld verdiente und heute als Unternehmerin den Unterhalt für sich und ihre Kinder Dream (2) und King Cairo (6) bestreitet, hat sich also schnell trösten können – und beweist wieder einmal: In ihrem Leben hat die 31-Jährige trotz einiger Rückschläge die Zügel in der Hand.

Getty Images Blac Chyna bei den MTV Video Music Awards 2019

Instagram / blacchyna Dream Renee Kardashian und Blac Chyna

ActionPress / ImagePressAgency / face to face Blac Chyna bei den MTV Video Music Awards 2018

