Knabbert P. Diddy (49) etwa immer noch an seiner alten Liebe? Der Hip-Hop-Star war elf Jahre lang mit der Sängerin Cassie (33) liiert, doch ihre turbulente Beziehung endete schließlich im vergangenen Jahr. Die "Me & U"-Interpretin fand schon kurz nach dem offiziellen Beziehungsaus im Oktober in Alex Fine einen neuen Partner, erwartet zurzeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihm und ehelichte ihn nun kürzlich bei einer Zeremonie auf Malibu. Kurz nach den Hochzeits-News meldet sich P. Diddy mit rätselhaften Worten!

Auf Instagram teilte der Musiker am Donnerstag einen Spruch: "Mach weiter, ich bin bei dir – das Universum." Versucht der US-Amerikaner etwa, sich nach dem Liebes-Update seiner Ex wieder aufzubauen? Einige seiner Fans vermuten es zumindest. In der Kommentarleiste fällt immer mal wieder der Name der frisch gebackenen Braut und für einen User liegt der Grund für de Beitrag auf der Hand: "Cassie hat geheiratet." Ob der 48-Jährige mit dem Post wirklich seinen Herzschmerz zeigt, klärte er selbst allerdings bisher nicht auf.

Nach der Verkündung von Cassies Schwangerschaft war P. Diddys Reaktion noch ganz anders: Er freute sich für seine Verflossene! "Herzlichen Glückwunsch an Cassie und Alex. Ich wünsche euch beiden nichts als Liebe und Glück", schrieb er auf seinem Social-Media-Account im Juni.

Instagram / cassie Cassie und ihr Partner Alex Fine

Getty Images P. Diddy 2019 in Atlanta

Getty Images P. Diddy und Cassie 2017 in New York

