Sängerin Cassie (32) lies vor ein paar Tagen die Baby-Bombe platzen. Die "Me & U"-Interpretin erwartet mit ihrem Liebsten Alex Fine zum ersten Mal Nachwuchs. Via Social Media teilte sie die süße Neuigkeit mit ihren Anhängern – es wird ein Mädchen. Die Musikerin und der Fitness-Trainer sind aber noch nicht allzu lange ein Paar, ihre Beziehung startete Ende 2018. Davor war Cassie elf Jahre mit dem Kult-Rapper P. Diddy (49) zusammen. Doch was sagt der eigentlich zu dem Baby-Glück seiner Verflossenen?

Der "Tell Me"-Interpret veröffentlichte ein Pärchenfoto von Cassie und Alex auf seinem Instagram-Account und schrieb ein rührendes Statement. "Herzlichen Glückwunsch an Cassie und Alex. Ich wünsche euch beiden nichts als Liebe und Glück", so der Musiker in seinem Bildbeitrag. Scheint, als würde zwischen dem Ex-Pärchen, das über ein Jahrzehnt zusammen war, keinerlei böses Blut herrschen. Diddy freut sich, wenn die Musikerin glücklich ist.

Vielleicht kann der Rapper seiner Ex auch den einen oder anderen Eltern-Ratschlag geben, schließlich hat er bereits fünf Kinder. Seine drei Söhne und zwei Töchter stammen alle aus Beziehungen, die er vor Cassie hatte.

Instagram / alexfine44 Cassie und Alex Fine

Anzeige

Getty Images Cassie und Diddy auf einer Pre-Grammy-Gala im Januar 2018

Anzeige

Instagram / diddy P. Diddy und all seine Kinder

Anzeige

Wie findet ihr die Glückwünsche von P. Diddy an Cassie? Damit zeigt er wahre Größe! Interessiert mich eher nicht so! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de