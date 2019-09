Jetzt sind sie offiziell Mann und Frau! Erst vergangenen Monat hatte die schwangere Cassie (33) zuckersüße Neuigkeiten auf Social Media zu verkünden: Ihr Partner Alex Fine hatte ihr an ihrem Geburtstag die Frage aller Frage gestellt, die sie mit "Ja" beantwortete. Kurze Zeit später haben die Ex von P. Diddy (49) und ihr Liebster dann auch schon Nägel mit Köpfen gemacht: Cassie und Alex sind endlich verheiratet.

Wie Daily Mail und andere Medien berichteten, schworen sich die werdenden Eltern am Mittwochnachmittag in Malibu die ewige Treue. Die Trauung führte kein Geringerer als "Friday Night Lights"-Regisseur Peter Berg (57) durch, der auf Instagram sogar eine Momentaufnahme des großen Augenblicks postete. Darauf zu sehen: Die 33-Jährige in einem strahlendweißen, schulterfreien Traumkleid, das ihre Babykugel umschmeichelte. Ihre Haare trug sie offen, bedeckte sie aber mit einem langen Spitzenschleier. Ihr Göttergatte hingegen entschied sich für einen schicken schwarzen Anzug mit Fliege.

Was P. Diddy wohl zum Eheglück seiner Verflossenen sagt? Auf die Nachwuchs-News reagierte der Rapper durchaus positiv. "Herzlichen Glückwunsch an Cassie und Alex. Ich wünsche euch beiden nichts als Liebe und Glück", schrieb der Musiker unter ein Pärchen-Pic der beiden im Netz.

Instagram / cassie Alex Fine und Cassie im August 2019

Instagram / cassie Cassie und Alex Fine an ihrer Verlobung, 2019

Getty Images Cassie und Diddy auf einer Pre-Grammy-Gala im Januar 2018

