Dass es für Shay Mitchell (32) in die heiße Phase geht, ist unverkennbar! Die Schauspielerin behielt ihre Schwangerschaft lange für sich. Erst im Juni offenbarte sie, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwartet. Kürzlich gab sie dann auch den Geburtstermin bekannt – und der ist doch tatsächlich schon Anfang Oktober! Nun, kurz vor der Entbindung, gab Shay ein wortwörtlich gewaltiges Schwanger-Update: Sie zeigt ihren Followern ihre XXL-Babykugel noch mal in voller Pracht!

Auf Instagram teilte die Brünette ein ziemlich sexy Bald-Mama-Selfie. Nur in einem engen, tief ausgeschnittenen Sweatshirt bekleidet fotografiert sich Shay im Spiegel. Das heiße Kleidungsstück kommt dabei ganz schön an seine Grenzen, denn der Babybauch ist mittlerweile kugelrund! Etwas, das auch Shay nicht unkommentiert lassen wollte. Sie schrieb zum Schnappschuss: "Ich genieße meine eigene Fashion Week in meinen ganz persönlichen Designer-Klamotten, sehr ausgedehnt."

Auch das Geschlecht des Kindes ist kein Geheimnis mehr. Mit einem niedlichen YouTube-Video teilte die Pretty Little Liars-Bekanntheit ihren Fans mit, dass sie und ihr Liebster Matte Babel (38) ein kleines Mädchen erwarten. "Lange Zeit dachte ich, es wäre ein Junge. Aber ich bin superglücklich", kommentierte sie damals die Enthüllung.

