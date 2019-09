Sarah Michelle Gellar (42) und Freddie Prinze Jr. (43) zeigen: Ihre Liebe ist nach 19 Jahren genauso stark wie am Anfang! Während in Hollywood eine vermeintliche Traumehe nach der nächsten zerbricht, sind die beiden ehemaligen Teenie-Stars bis heute glücklich. Das Paar lernte sich bei den Dreharbeiten zum Horrorfilm "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen, 2002 wurde geheiratet. Nun sind Sarah und Freddie an den Ort zurückgekehrt, zu dem sie ihre erste gemeinsame Reise führte.

Sarah kann selbst nicht ganz glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. "Vor 19 Jahren sind Freddie und ich zum ersten Mal als Paar verreist, nach Las Vegas", verriet die Schauspielerin auf Instagram. Nun kehrten die Eheleute zurück an diesen Ort und wiederholten ein Highlight von damals: eine romantische Gondelfahrt auf den künstlichen Kanälen des Hotels Venetian. Die 42-Jährige teilte Erinnerungsfotos von jetzt und damals mit ihren Followern.

In einem aber unterschied sich der Trip grundlegend von der Debütreise von einst. "Dieses Mal haben wir unsere Kinder mitgenommen – ihr erster Trip nach Las Vegas", schrieb die zweifache Mutter. Diese Bilder behielt sie aber lieber für sich. Die Tochter des Duos kam 2009 zur Welt, 2012 folgte die Geburt des Sohnemanns.

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. in Las Vegas, 2000

Anzeige

Alison Buck/Getty Images for Alliance Of Moms Sarah Michelle Gellar im November 2018 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze, Jr. und Sarah Michelle Gellar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de