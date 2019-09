Nathalie kann der Lauf-Aktion ihres Ex-Partners absolut nichts abgewinnen: Seit über einem Jahr sind Rocco Stark (33) und seine Noch-Ehefrau getrennt. Aktuell veröffentlicht der Schauspieler aber ein Buch, mit dem er seiner Verflossenen zeigen möchte, wie sehr er sich für sie verändert hat – der Ladenbesitzer geht sogar so weit, dass er für die Brünette von Berlin nach München joggt. Diese Aktion trifft bei Nathalie allerdings auf Unverständnis: Sie stand ein Jahr nicht mehr in Kontakt mit Rocco und hat zudem auch einen neuen Partner. Und die Liebesbeweise ihres Freundes haben für die Beauty so viel mehr Gewicht!

"Was zum Teufel soll es mir bringen, wenn ein Mann für mich nach München läuft, wenn ich in Berlin wohne", stellte Nathalie Roccos angebliche Liebes-Reise in ihrem Instagram-Livestream infrage. Aus ihrer Sicht joggt der Autor lediglich zu Promo-Zwecken durch Deutschland. Nathalies neuer Schatz legt sich hingegen täglich für sie ins Zeug: "Um eine Frau kämpfen? Also ich schätze Männer, die für mich aufstehen und zum Blumenladen gehen. Wenn mein Freund das für mich macht, freue ich mich sehr. Ich freue mich, wenn er morgens aufsteht und mir Frühstück macht", offenbarte sie.

Nathalie möchte nichts mehr von ihrem Ex wissen – und auch kein Teil seiner Promo-Aktion sein: "Er hat mich benutzt, um im Mittelpunkt zu stehen", fasste sie Roccos Kampagne zusammen. Die Netz-Schönheit will einfach endlich mit der Beziehung zu dem 33-Jährigen abschließen und sich scheiden lassen.

Instagram / nathaliiiiie_________________ Nathalie gemeinsam mit ihrem neuen Freund

Instagram / roccostark Rocco Starks Noch-Ehefrau Nathalie

Wenn.com Rocco Stark und Nathalie bei der Weltpremiere von "Spiel mit der Zeit" im Friedrichstadt-Palast

