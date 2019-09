Melissa wird bei Love Island einfach alles zu viel! An Tag 17 erhielt ausgerechnet ihr TV-Partner Danilo eine überraschende SMS mit den Worten "Ich komme... bald". Die Angst der Herrenbergerin: dass diese Nachricht von Ex-Islanderin Dijana stammt, auf die ihr Liebster schon zu Beginn der Staffel abgefahren ist. Melissa befürchtet, Danilo im Falle eines Neueinzugs an die Blondine zu verlieren. Eine Situation, der sich die 23-Jährige nicht stellen will – sie will "Love Island" verlassen!

Anstatt seiner Couple-Partnerin die Angst zu nehmen, bestätigt Danilo diese nur noch. Wenn Dijana wirklich zurückkäme, wüsste er nicht, was er tun werde. Melissas Reaktion: "Für mich ist das zu viel, ich bin doch echt im falschen Film!" Im Sprechzimmer scheint sie eine folgenschwere Entscheidung zu treffen: "Ich will meine Koffer!"

Ob das bedeutet, dass Melissa die Insel verlässt, wird noch nicht aufgelöst. Da die Brünette aber bereits im Teaser für die nächste Folge zu sehen ist, hat sie es sich wohl noch einmal überlegt. Was glaubt ihr, wie die Dijana-Melissa-Danilo-Geschichte im Fall eines erneuten Einzuges der Ex-Kandidatin ausgeht? Stimmt ab!

