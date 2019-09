Schon in jungen Jahren musste Sonya Kraus (46) lernen, mit dem Thema Tod umzugehen. In ihrer Kindheit verlor die zweifache Mutter gleich zwei ihrer liebsten Menschen: ihren Bruder und ihren Vater. Doch trotz der Trauer, die sie tragen musste, verbindet die Moderatorin nicht ausschließlich negative Erinnerungen mit ihrer Jugend. Sie gerät sogar leicht ins Schwärmen, wenn sie sich an die Zeit erinnert!

Als Sonya Kraus gerade einmal sechs Jahre alt war, starb ihr Bruder an plötzlichem Kindstod. Fünf Jahre später musste sie dann den Tod ihres Vaters zu verkraften. In einem T-Online-Interview offenbarte die 46-Jährige kürzlich: "Viele denken immer, weil mein Bruder gestorben ist und mein Vater sich das Leben genommen hat, hatte ich eine schwere Kindheit." Doch dem sei nicht so! Vielmehr seien bei der Blondine die schönen Momente ihrer Sandkastenzeit hängengeblieben.

Besonders gerne verbrachte das ehemalige Model seine Zeit bei der Großmutter. "Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an den Garten meiner Oma. Die hat auf dem Land gelebt und hatte einen riesigen Garten mit Obstbäumen und Gemüse, vielen Blumen und Ecken, die man untersuchen konnte." Für sie war es pures Glück, ein solch bunte Kindheit erleben zu dürfen.

Getty Images Sonya Kraus beim kinderTag 2013

Instagram / sonyakraus Moderatorin Sonya Kraus beim Burning Man Festival 2018

Getty Images Sonya Kraus im Jahr 2015

