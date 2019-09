Ist dieses Couple überhaupt noch zu retten? Nachdem auf Love Island die Nachricht "Ich komme...bald" die Runde gemacht hatte, herrschte bei Melissa und Danilo Eiszeit. An Tag 18 haben sich die Fronten immer noch nicht entspannt, das Paar verbrachte die Nacht sogar mit deutlichem Abstand zueinander. Buddy Yasin kann dieses Drama nicht lange mit ansehen: In einem Gespräch mit Melissa versucht der TV-Partner von Samira zu vermitteln!

In einer ungestörten Yoga-Runde versucht der 28-Jährige der brünetten Beauty zu helfen und fragt ganz unverblümt, was sie bedrückt. Da sprudelt es nur so aus Melissa heraus. "Ich bin davon ausgegangen, dass wenn man zu 'Love Island' geht, eine gewisse Reife mitbringt", klagt die 22-Jährige ihm ihr Leid mit Danilo. Das ganze Hin und Her mit On-Off-Islanderin Dijana könne sie einfach nicht so mitmachen: "Was soll ich denn hier rumchillen, wenn er nicht weiß, was er will."

"Soll ich mit ihm sprechen?", bietet der Memmingerberger der verzweifelten Tattooliebhaberin an – doch Melissa lehnt das Angebot ab. "Ich war hier eigentlich sicher, dass man hier nicht so mit Gefühlen spielt", gibt die Islanderin von sich. Glaubt ihr, die beiden finden noch einmal richtig zueinander? Stimmt ab!

