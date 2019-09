Am 24. September 2019 ist Demi Moores (56) pikantes Enthüllungsbuch erschienen. In ihrer Autobiografie gab sie brisante Details aus ihrer Ehe mit US-Schauspieler Ashton Kutcher (41) bekannt. Aber auch traurige Informationen kamen durch ihre Memoiren ans Licht. So litt Demi offensichtlich weit mehr unter den zwei Affären, die Ashton in der Endphase ihrer Beziehung hatte, als bisher bekannt war: Nach der Trennung verlor sie dramatisch an Gewicht.

Sehr offen und ehrlich beschreibt Demi in ihrem Buch “Inside Out”, wie es um die Beziehung von ihr und Ashton bestellt war. Sie berichtet darin auch, wie sehr sie unter der Trennung litt, nachdem der Hollywood-Star sie zum zweiten Mal betrogen hatte: "Ich konnte nicht essen", so Demi in ihrer Biografie. “Ich wog nur noch 43 Kilo. Skelettartig. Ich bekam unglaubliche Kopfschmerzen. Mein Körper tat überall weh und mein Herz war gebrochen. Ich wollte aufgeben”, so die dramatischen Geständnisse der 56-Jährigen.

Obwohl sie bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich wieder clean war, hatte Demi einen Rückfall und versuchte erneut, mit Alkohol und Schmerzmitteln ihre Trauer zu bewältigen. Doch mit der Entscheidung, sich professionell behandeln zu lassen und ihr Leben zu ändern, schaffte der “Die Akte Jane”-Star den Weg aus der Krise.

Getty Images Ashton Kutcher und Demi Moore in New York City

Anzeige

Getty Images Demi Moore 2013

Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher und Demi Moore 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de