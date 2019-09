Hat Kim Gloss (27) schon genaue Vorstellungen von ihrer Traumhochzeit? Der Freund der Influencerin, Alexander Beliaikin, hielt vor einigen Tagen vor einer romantischen Kulisse in Sankt Petersburg um ihre Hand an – und sie sagte Ja! Obwohl die Mutter einer Tochter ein bisschen mit der Frage aller Fragen gerechnet hat, hinterlässt sie die Überraschung noch immer sprachlos – aber auch noch ideenlos? Oder weiß die künftige Braut schon jetzt, wie ihr Hochzeitskleid ausschauen soll?

Im Promiflash-Interview plaudert die 27-Jährige aus dem Nähkästchen und verrät: "Das Kleid eher schlicht, ich bin nicht so Tüll und Glitzer, sondern eher schlicht." Ein ähnliches Bild ihres Brautlooks hatte sie bereits vor zwei Jahren: "Trägerlos, eng und unten wird es dann so weiter. Also jetzt kein Tüll und Strasssteine – eher so schlichter", erklärte Kim damals. Wie ihr Outfit am Ende aussehen wird, bleibt noch spannend – doch die TV-Beauty versicherte schon vorab, dass sie ihre Follower in den sozialen Medien über die Hochzeitsvorbereitungen immer auf den Laufenden halten werde.

Nach dem großen Beziehungsschritt ist die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin noch immer hin und weg und offenbart auch, wie der Antrag ihre Liebe positiv beeinflusst hat: "Es fühlt sich an wie frisch verliebt, einfach. Irgendwie hat es was verändert und die Beziehung auch noch mal aufgefrischt."

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im September 2019

AEDT/SplashNews.com Kim Gloss und Alexander Beliaikin im September 2019 in Berlin

