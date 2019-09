Der Countdown ist eingeläutet! Ein Jahr nach ihrer standesamtlichen Trauung sollen sich Justin Bieber (25) und seine Hailey Bieber (22) am Montag erneut das Jawort geben – dieses Mal im Rahmen einer kirchlichen Zeremonie. Die Vorbereitungen für den großen Tag des Sängers und des Models sind allmählich abgeschlossen, immerhin trudeln heute schon die ersten Gäste in der Luxus-Location in South Carolina ein. Das ist bereits über die morgige Hochzeit der beiden bekannt.

Wie TMZ berichtet, findet die romantische Sause auf dem 20.000 Hektar großen "Montage Palmetto Bluff"-Anwesen statt. Das Gelände ist am May River gelegen und beherbergt zwei Kapellen: die etwas kleine May River Chapel und die größere Sommerset Chapel, die bis zu 185 Gäste aufnehmen kann. Da Letztere in den vergangenen Tagen von einem Reinigungsteam auf Vordermann gebracht wurde, wird stark davon ausgegangen, dass sich Justin und Hailey dort die ewige Treue schwören werden. Demzufolge fallen die Feierlichkeiten eher klein aus – dafür aber mit ländlichem, robustem Charme.

Die Hochzeitsgesellschaft kommt im "Montage Palmetto Bluff"-Hotel unter – dort gab es bereits einen kleinen Aufstand unter den Besuchern. Am Mittwochabend soll eine E-Mail herumgeschickt worden sein, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass der Spa-Bereich, Pool sowie ein besonders beliebtes Restaurant zwischen Sonntag und Dienstag für 48 Stunden nicht nutzbar seien. Das machte einige Urlauber natürlich wütend.

MEGA Sommerset Chape auf dem "Montage Palmetto Bluff"-Anwesen

MEGA Der May River auf dem "Montage Palmetto Bluff"-Anwesen

MEGA Das "Montage Palmetto Bluff"-Hotel, Hochzeits-Location von Justin und Hailey Bieber

MEGA "Montage Palmetto Bluff"-Anwesen, Hochzeits-Location von Justin und Hailey Bieber

MEGA "Montage Palmetto Bluff"-Anwesen, Hochzeits-Location von Justin und Hailey Bieber



