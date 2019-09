Folgt für diese beiden die große Liebe erst nach der Kuppelshow? Bei Love Island wollte es für Dennis Glanz und Julia Oemler nicht so richtig funken. Der Lüneburger musste das Format verletzungsbedingt verlassen – und Julia wurde wenig später von den männlichen Singles in der Villa nach Hause geschickt. Während ihrer gemeinsamen Zeit auf der Insel entwickelte Julia bereits Interesse an Dennis – und verriet nach der Datingshow, sich als Erstes bei ihm melden zu wollen. Offenbar hat sie das aber noch nicht getan – denn Dennis bittet nun öffentlich um ein Date mit der Blondine!

In seiner Instagram-Story stellte sich Dennis den neugierigen Fragen seiner Fans. Und die wollten natürlich wissen, wie der Content Creater zu den Avancen seiner einstigen Sendungs-Kollegin steht. Auf die Frage, ob er sich mal mit der Traurednerin treffen wollen würde, forderte der Schönling direkt mal: "#denice mal alle den Account von Julia. Vielleicht lässt sie sich mal auf ein Date mit mir ein." Auf gut Deutsch: Seine Community soll unter den Insta-Beiträgen der 25-Jährigen den Hashtag mit seinem Spitznamen hinterlassen.

Zu "Love Island"-Zeiten war Dennis noch mit Melissa verkuppelt. Während es anfangs noch gut zwischen den beiden zu laufen schien, verlagerte sich das Interesse der Brünetten aber mehr und mehr in Danilo Cristillis' Richtung.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Instagram / liaa__official Julia Oemler, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / dennisglanz Dennis Glanz, "Love Island"-Teilnehmer 2019

Instagram / liaa__official Julia Oemler im September 2019

