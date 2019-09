Dieser Auftritt hat auch die Modelkolleginnen umgehauen! Bei The Voice of Germany gab es in diesem Jahr ein überraschendes Wiedersehen: Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Sally (19) tauschte den Laufsteg gegen die Bühne ein und überzeugte prompt die Juroren Mark Forster (35) und Alice Merton (26). Auch ihre ehemalige Model-Konkurrentin Trixi Giese (19) sah sich den Auftritt an – und hat eine ganz klare Meinung zu Sallys Performance!

Promiflash traf die Schönheit auf der Glow und sprach sie direkt mal auf das Talent ihrer Freundin an. Trixi habe am Abend der Ausstrahlung zu spät eingeschaltet – holte die Sichtung aber rasch nach: "Ich habe es natürlich nachgeguckt und bin sehr, sehr stolz auf Sally. Sie hat das megagut gemacht, echt superkrass", schwärmte die 19-Jährige. Dass es Sally in die nächste Runde schafft, war Trixi aber längst klar: "Ich wusste es schon vorher, dass sie weiterkommt. Sie hatte es mir natürlich erzählt bei einem Event. Aber ich bin auch nicht überrascht. Ich habe es mir auch gedacht." Durch die gemeinsame Zeit bei Heidi Klums (46) Castingshow wusste sie schließlich bereits, dass Sally gesangstechnisch einiges auf dem Kasten hat.

Für Sally selbst geht mit der bisher erfolgreichen Teilnahme an der Musik-Sendung ein wahrer Traum in Erfüllung. "In meinem Modelleben bin ich daran gewöhnt, oberflächlich bewertet zu werden. Hier bei 'The Voice of Germany' ist das gar nicht der Fall. Meine Stimme zählt hier ganz alleine. Das genieße ich sehr", schwärmte sie vorab im Interview mit ProSiebenSat.1.

Instagram / sally.ann Sally Haas

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Model

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Sally bei der Berlin Fashion Week 2018

