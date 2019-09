Ganz schön turtelnd! Kaum ein Paar steht so sehr in der Öffentlichkeit wie Kim Kardashian (38) und Kanye West (42). Bereits seit 2014 sind die beiden nun verheiratet, haben mittlerweile vier gemeinsame Kinder und sind in ihren jeweiligen Jobs mega-erfolgreich. Trotz des Dauer-Trubels im Hause Kardashian-West scheinen sich die beiden nicht aus den Augen zu verlieren. Kim teilte nun ein Foto, das das Paar so verliebt wie eh und je zeigt!

Auf Instagram können die Follower das Lippenbekenntnis der beiden Mega-Stars bewundern. Umgeben von Natur schlingen sie in legeren Klamotten die Arme umeinander – und geben dabei einen herrlich ehrlichen Einblick in ihren ganz normalen Ehepaar-Alltag. Den Beitrag betitelte die Brünette lediglich mit einem Sternchen-Emoji. Kims Schwester Khloe Kardashian (35) fand in der Kommentarspalte passende Worte dazu. Sie schrieb: "Lange Liebe KimYE."

Erst im Mai hatte Nachwuchs Nummer vier, Sohn Psalm West, mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt erblickt. Damit ist die Familienplanung allerdings erst mal abgeschlossen. Denn Kim verriet ihren Fans vor Kurzem auf Nachfrage: "Ich LIEBE meine Babys so sehr, aber mehr als vier bekomme ich nicht unter einen Hut, weil ich selbst so beschäftigt bin. Und jedes von meinen Kindern braucht so viel Aufmerksamkeit."

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kids North (l.) und Saint West (2.v.l.)

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

