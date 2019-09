Sie will ihr eigenes Mini-Me! Paris Hilton (38) wurde als Partygirl und vor allem auch durch ihre Skandale weltweit bekannt. Ihre kleine Schwester Nicky (35) hingegen führte ein ruhigeres Leben, stand meist im Schatten von It-Girl Paris. Mittlerweile ist Nicky verheiratet und Mutter zweier Töchter, Paris hingegen ist nach einer gescheiterten Verlobung mit Schauspieler Chris Zylka (34) wieder Single. Doch trotz alledem möchte sie sich endlich auch einen ganz besonderen Wunsch erfüllen: Mama werden!

Die Urenkeltochter des Hotelgründers Conrad Hilton möchte Nachwuchs – diesen Wunsch sollen ihre beiden Nichten Lily Grace (3) und Theodora (1) in Paris entfacht haben. In einem Interview mit People erklärte die 38-Jährige: "Ich bin die coole Tante, Tante P. Lily Grace sieht aus wie ich als Baby." Sie liebe ihre Nichten über alles und fühle sich den Kleinen enorm verbunden. Vor allem seit Lily Grace sprechen kann, habe sie eine enge Beziehung zu ihr aufgebaut. Da ist es kein Wunder, dass die Dreijährige einen ganz besonderen Wunsch in dem Model geweckt hat: "Sie bringt mich dazu, mein eigenes kleines Baby Paris haben zu wollen."

Dass Paris durchaus eine gute Mama abgeben würde, konnte ihre Schwester bereits bestätigen: Als Tante habe sie sich mehr als deutlich bewährt: "Sie lieben es, wenn sie vorbeikommt. Sie bringt immer eins ihrer kleinen Haustiere mit und verwöhnt sie total – auch mit Geschenken", so Nicky gegenüber Promiflash.

Instagram / nickyhilton Nicky Hilton und James Rothschild mit ihren Töchtern Lily und Teddy, Juni 2019

Anzeige

Getty Images Paris und Nicky Hilton auf der New York Fashion Week 2019

Anzeige

Instagram / nickyhilton Nicky Hilton mit Tochter Lily, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de