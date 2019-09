Am heutigen Montag ist es endlich so weit: Justin Bieber (25) und seine Frau Hailey (22) werden sich zum zweiten Mal das Jawort geben. Nach ihrer standesamtlichen Hochzeit im vergangenen Jahr wollen sie ihre Liebe nun noch einmal im ganz großen Stil in South Carolina zelebrieren. Am Sonntagabend trafen bereits die ersten Gäste ein, denn: Braut und Bräutigam hatten zu einem festlichen Pre-Wedding-Dinner eingeladen.

Wie TMZ berichtet, fand sich ein Teil der Hochzeitsgesellschaft im Montage Palmetto Bluff, einem luxuriösen Resort, ein, um auf das Paar anzustoßen. Mit von der Partie waren unter anderem Justins Vater Jeremy (44), Hailey's Papa Stephen (53) und natürlich auch ein paar ihrer Promi-Freunde wie Topmodel Kendall Jenner (23), Musikerin Justine Skye (24) und Influencer Fai Khadra. Verschiedene Bilder des Abends zeigen Justin und seine Frau ganz entspannt und sehr elegant: Das Model trug ein weißes Cocktail-Kleid, während der Sänger in einer Anzughose und einem Poloshirt erschien.

Am heutigen Montagabend sollen die beiden dann endlich den Gang zum Altar wagen – und zwar in der Somerset Kapelle. Nach der Zeremonie soll im Wilson Ballroom eine große Sause steigen, die bis Mitternacht gehen soll.

Jamie McCarthy/Getty Images Hailey Bieber mit ihrem Vater Stephen Baldwin

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Hailey und Justin Bieber in Boston

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de