Für Hailey (22) und Justin Bieber (25) wird es langsam so richtig ernst! Ein Jahr nach ihrer standesamtlichen Hochzeit geben sich das Model und der Musiker am heutigen Montag erneut das Jawort – diesmal in einer kirchlichen Zeremonie. Einen Tag vor seiner Trauung hatte sich das Paar bei einem Probeessen auf die immer näher rückende zweite Hochzeitssause eingestimmt: Bei der Cocktailparty glänzten Justin und Hailey bereits in festlichen Looks!

Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, traf das Pärchen via Schnellboot in der Location Moreland Landing in South Carolina ein. Dabei zog die 22-Jährige mit ihrem Auftritt alle Blicke auf sich: In einem schulterfreien, drapierten, elfenbeinfarbenen Satinkleid mit Herzausschnitt und kurzem Saum sah Hailey bereits aus wie eine waschechte Braut. Dazu trug sie Perlenohrringe, High Heels der Marke Jimmy Choo im Wert von stolzen 892 Euro und eine zu den Riemchen-Schuhen passende Schleife im Haar. Auch ihr Bräutigam hatte sich ganz schön herausgeputzt: Mit frischem Haarschnitt, einem weißen Poloshirt, schwarzer Stoffhose und Loafers strahlte Justin an der Seite seiner Frau.

Besonders romantisch: Die Boote, auf denen die Gäste zu der Feier befördert wurden, waren mit weißen Flaggen samt Herz-Aufdruck ausgerüstet. Blumengestecke und jede Menge Lichterketten verliehen der Wald-Party zusätzlich das gewisse Etwas.

MEGA Hailey Bieber, Model

Will / MEGA Justin Bieber, Musiker

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber in Hollywood

