Neue Fotos von Aaron Carters (31) Gesichtstattoo! Die Fans des Sängers konnten es am Freitag kaum fassen: Im Netz präsentierte Aaron die Medusa-Figur, die jetzt seine linke Schläfe ziert – ein Anblick, der nicht allen gefiel. Doch dem Musiker, der zuletzt eher mit besorgniserregenden Schlagzeilen und heftigen Vorwürfen von seinem Bruder Nick Carter (39) für Aufsehen gesorgt hatte, ist das herzlich egal: Gut gelaunt und stolz präsentierte er sein neues Tattoo – an der Seite einer unbekannten Frau.

Fotografen erwischten den 31-Jährigen und seine brünette Begleitung am Sonntag im kalifornischen Lancaster, wo die beiden einen Shopping-Bummel machten. Nachdem Aaron offenbar in einem Laden für Musikinstrumente ordentlich zugeschlagen hatte, kaufte er seiner Verabredung noch einen Strauß gelber Lilien. Abgesehen davon gab es keinerlei Hinweise darauf, dass die Unbekannte nach Aarons Trennung von Lina Valentina mehr als nur eine gute Freundin sein könnte: Das Duo wirkte nicht sehr innig und schlenderte eher lässig-kumpelhaft nebeneinander her.

Zuletzt hatte der "I'm all about you"-Interpret seine Fans mit beunruhigenden News auf Trab gehalten. So wurde neulich bekannt, dass nach seinem berühmten Bruder auch seine Schwester Angel Carter (31) eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirken will. Der Grund: Er soll sich aggressiv verhalten haben und im Besitz von Schusswaffen sein. Sein Arsenal habe er inzwischen aber abgegeben und sich um eine Therapie bemüht, beteuerte Aaron kurz darauf.

MEGA Aaron Carter Ende September 2019 in Lancaster

Anzeige

MEGA Aaron Carter und eine unbekannte Frau Ende September im kalifornischen Lancaster

Anzeige

MEGA Aaron Carter, Sänger

Anzeige

MEGA Aaron Carter und eine unbekannte Frau in Lancaster (Kalifornien)



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de