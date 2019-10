Da strahlte fast die gesamte Familie um die Wette, obwohl die Mama auf der Leinwand grausam ist! Im Sommer 2014 verwandelte sich Angelina Jolie (44) erstmals in Maleficent, die böse Fee aus dem Disney-Zeichentrickfilm "Dornröschen". Am Ende des Fantasy-Streifens war klar, dass die Geschichte noch reichlich Potenzial für eine Fortsetzung hat. Am 17. Oktober kommt "Maleficent 2: Mächte der Finsternis" in die deutschen Kinos. Bei der Premiere in Los Angeles erschien Angelina zusammen mit fünf ihrer sechs Kinder auf dem Red Carpet!

Mit Pax (15), Shiloh (13), Vivienne (11), Zahara und Knox (11) posierte die 44-Jährige am Montag vor den Kameras. Die Großfamilie trug dunkle Kleidung, die wohl die Düsterheit des Films unterstreichen sollte. Nur ein Sprössling fehlte bei dem Event: Maddox (18). Angelinas Adoptivsohn besucht seit einem Monat ein College in Seoul.

Die Ex-Frau von Brad Pitt (55) ist schon seit Jahren als Löwenmutter bekannt. Vor allem bei der Erziehung ihrer Töchter legt die Hollywood-Schönheit großen Wert darauf, dass sie sich als starke, selbstbewusste Frauen in der Welt behaupten. Angelinas Nachwuchs soll seinen Horizont frei erweitern und an seinen eigenen Erfahrungen und Entscheidungen wachsen.

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Maddox Jolie-Pitt mit Mama Angelina Jolie beim Toronto International Film Festival 2017

ActionPress Maleficent-Darstellerin Angelina Jolie

Getty Images Angelina Jolie zusammen mit Knox, Vivienne, Pax, Shiloh, Zahara und Maddox, Februar 2019

