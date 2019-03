Diese Nachricht dürfte für Schnappatmung bei den Fans sorgen! Dieses Jahr erobert Disney nicht nur erneut die Herzen der Zuschauer, sondern auch die Kinosäle: Die Filmemacher sorgen für ein Highlight nach dem anderen. Nachdem bereits unter anderem die Realverfilmungen für “Aladdin”, “Dumbo” und “König der Löwen” angekündigt wurden, sorgte der “Mickey Mouse”-Konzern mit dem Animationsfilm “Frozen 2” für echte Hysterie. Nun setzt Disney noch einen drauf: Der zweite Teil von “Maleficent” kommt früher als gedacht!

Auf dem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte Disney das erste Filmposter, auf dem Angelina Jolie (43) als düstere Fee Maleficent zu sehen ist. Der Text dazu sorgte für Aufregung bei den Followern: “Angelina Jolie kehrt als Maleficent zurück: ‘Mistress of Evil’ kommt am 18. Oktober 2019 in die Kinos.” Eigentlich sollte der zweite Teil erst im Jahr 2020 in Amerika anlaufen, als deutscher Starttermin war der 28. Mai 2020 angedacht. Die Hoffnungen sind also groß, dass Angelina auch in Deutschland schon deutlich eher wieder als düstere Maleficent begeistern wird.

Der erste Film “Maleficent – Die dunkle Fee” mit Angelina in der Hauptrolle war 2014 erschienen und erzählte den Disney-Klassiker “Dornröschen” aus der Sicht der verbitterten Fee. Ob der zweite Streifen an dessen Erfolg anknüpfen kann? Laut Variety spielte der erste Teil weltweit rund 758,5 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 670,8 Millionen Euro) ein – bei einem 180 Millionen Dollar (umgerechnet rund 159 Millionen Euro) Budget.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige

Brian To/WENN.com Angelina Jolie bei den Critics' Choice Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de