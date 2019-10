Wenn es um seinen kleinen Bruder geht, kommt bei Chris Hemsworth (36) der Beschützerinstinkt durch! Aktuell erholt sich Liam Hemsworth (29) in seiner Heimat Australien von seinem Liebesaus mit Miley Cyrus (26). Dort verbringt er viel Zeit mit dem Thor-Darsteller Chris und dessen Frau Elsa Pataky (43). Diese halten anscheinend nicht mehr viel von ihrer Noch-Schwägerin – und sollen Miley jetzt eine heftige Ansage gemacht haben!

Ein Insider verriet Radar Online, dass Chris und Elsa alles dafür tun wollen, damit es Liam schnell besser geht. Dies würde vor allem bedeuten, Miley aus seinem Leben herauszuhalten. "Sie haben ihr [Miley] die Nachricht in einem scharf formulierten Text vermittelt", meinte die Quelle und erklärte: "Der Trennungssong, die schmierigen Kampagnen darüber, dass er [Liam] Probleme mit Abhängigkeit habe, dass sie ihm plötzlich immer wieder schreibt – das alles empört sie." Doch offenbar geht es Chris und Elsa nicht nur im Liam – auch persönlich scheinen sie enttäuscht von dem Ex-Disney-Star zu sein. "Sie haben Miley mit offenen Armen empfangen, obwohl sie viel zu wild und kindlich für ihren Freundeskreis war und sie fühlen sich auch von ihr hintergangen", verriet der Insider weiter.

Die aktuellen Worte der "Wrecking Ball"-Interpretin dürften Chris somit ebenfalls nicht besonders erfreuen: In einer Instagram-Story hatte Miley kürzlich ein Bild mit ihren Hunden gepostet – und in dem Kommentar zu dem Foto schien sie indirekt Kritik an einem Ex-Partner zu äußern. "Das Beste an Tieren ist, dass ihnen die kleinen Dinge egal sind. Sie fragen nicht nach Wohlstand, Karriere, Talenten, Rasse, Alter oder Geschlecht", schrieb Miley. Ob die Sängerin damit Liam oder ihre letzte Flamme Kaitlynn Carter meinte, ist allerdings nicht klar.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth und Liam Hemsworth in Australien

Getty Images Liam Hemsworth und Chris Hemsworth in Hollywood, 2013

Getty Images Miley Cyrus bei dem iHeartRadio-Music-Festival in Las Vegas, 2019

