Daniela Katzenberger (33) ist ein wahres Phänomen. Seit beinahe zehn Jahren hält sie sich in der deutschen TV-Landschaft. Durch bemerkenswerte Auftritte in Goodbye Deutschland, ihrer eigenen Show Daniela Katzenberger - natürlich blond oder auch Markus Lanz' Talk-Sendung machte sich die Pfälzerin einen Namen. Seitdem ist die Power-Blondine aus der deutschen Medienbranche nicht mehr wegzudenken. Doch wie kam die Katze damals eigentlich auf die Welt?

Über ihre Entbindung sprach Dani bereits zu ihrem 30. Wiegenfest. Damals verriet sie auf Facebook: "Heute vor 30 Jahren wurde ich um 8:35 Uhr per Kaiserschnitt im städtischen Klinikum Ludwigshafen geboren. Im Kreißsaal lief währenddessen das Lied 'The Final Countdown' (Kein Scherz)." Über den Musikgeschmack ihrer Mutter Iris Klein (52) konnte die Wahlmallorquinerin damals jedenfalls schon herzlich lachen. Das Verhalten ihres Erzeugers währenddessen war nicht minder amüsant. "Mein Vati stand mit 'ner Leberwurstschrippe dabei", berichtete sie einst in einer Bild-Kolumne.

Zudem offenbarte die Autorin von "Sei schlau, stell dich dumm" in dem damaligen Post ein weiteres Geheimnis über sich: "Ich habe seit zehn Jahren kaum meine Naturhaarfarbe gesehen." Daran hat sich in letzter Zeit auch nichts geändert. Ob sich Daniela nach ihrem 40. Geburtstag wieder für ihr natürliches Braun entscheidet?

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, 1992

OHLENBOSTEL, GUIDO Daniela Katzenberger beim Comet 2010

Instagram / iris_klein_mama_ Daniela Katzenberger, Iris Klein, Jenny Frankhauser und Tobias in den 90er Jahren an Nikolaus

