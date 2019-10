Mit dieser Überraschung dürfte Herzogin Meghan (38) wohl nicht gerechnet haben. Aktuell ist die ehemalige Schauspielerin mit ihrem Ehemann Prinz Harry (35) auf großer Südafrika-Tour. Dabei besuchte die gebürtige Amerikanerin am Montag die Victoria Yards in Johannesburg, wo sie sich mit unabhängigen Shop-Betreibern unterhielt und diese für ihr Engagement lobte. Dabei kaufte Meghan auch in einem Jeansladen ein und erhielt dort ein Gratisgeschenk für ihren Sohnemann.

Auf Twitter freute sich der Besitzer des Shops Tshepo Jeans über das persönliche Erscheinen der 38-Jährigen und berichtete davon, wie der Kontakt zu ihr zustande kam. "Vor vier Wochen erhielt ich einen Anruf von der britischen Botschaft. Die Herzogin von Sussex wollte eine Jeans bestellen und heute kam sie vorbei, um diese abzuholen", hieß es in der Bildunterschrift zu dem Foto, auf dem die freudig strahlenden Mitarbeiter des Ladens zu sehen sind. Auch Meghan schien ganz aus dem Häuschen zu sein: Sie bekam als Dankeschön eine Latzhose für Söhnchen Archie Harrison geschenkt.

Ihr Spross selbst war bei dem Ausflug nicht dabei. Angeblich sollen während der Afrikareise keine Auftritte des Herzogsbabys geplant sein. Doch es gab bereits eine Ausnahme: Zu einem Treffen mit Nobelpreisträger Desmond Tutu in der vergangenen Woche brachten die stolzen Royal-Eltern ihren Wonneproppen mit. Dabei fiel auf, dass Archie seinem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten ist.

