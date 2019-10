In New York bekam Kanye West (42) jetzt viel Unterstützung von seiner Frau Kim Kardashian (38) und den gemeinsamen Kindern! Der Rapper bringt demnächst sein neuntes Studioalbum "Jesus Is King" raus und am vergangenen Sonntag gab es schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das Werk: Im Big Apple veranstaltete Kanye eine exklusive Hörprobe – die wollte offenbar auch die süße Rasselbande des "Fade"-Interpreten nicht verpassen!

Aktuelle Paparazzibilder zeigen den Kardashian-West-Clan auf dem Weg zu Kanyes Pre-Listening-Session! Mit den Töchtern North (6) und Chicago (1) an der Hand geht Kim in Richtung Auto – den drei Mädels dicht auf den Fersen sind Kanye und Söhnchen Saint (3). Ein kleiner Mann fehlt allerdings auf den Bildern: Baby Psalm war an dem Abend offenbar nicht mit von der Partie. Der Rest der Familie präsentierte sich in aufeinander abgestimmten Looks: Kim und die Kids trugen allesamt Outfits in Camouflage-Optik. Die 38-Jährige kombinierte ihre dunkle Bomberjacke mit einer breiten Lederhose und einem weißen Shirt – ihre Kinder steckte der TV-Star in Overalls. Nur Kanye fiel mit einer grauen Jeansjacke und einer hellen Jogginghose etwas aus der Reihe.

Wann das neue Album veröffentlicht wird, ist bislang noch nicht klar. Ursprünglich sollte die Platte bereits am vergangenen Freitag an den Start gehen: Kim postete am 25. September auf Twitter: "Noch zwei Tage bis 'Jesus Is King'" – daraus wurde dann allerdings doch nichts.

DIGGZY / Splash News Saint West und Chicago West in New York, 2019

DIGGZY / Splash News Chicago West in New York, 2019

DIGGZY / Splash News Kanye West in New York, 2019

