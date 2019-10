Schon ein halbes Jahr ist Scarlett Gartmann (25) im Mama-Glück – dieses kleine Jubiläum feiert sie im Netz! Die Blondine und der BVB-Kapitän Marco Reus (30) wurden am 30. März Eltern einer Tochter. Seit ihrer Geburt teilt die Familie regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Alltag. Den Namen des Kindes behält das Paar bislang für sich. Dass der Wonneproppen nun schon sechs Monate alt ist, nahm Scarlett zum Anlass für einen süßen Post: Ein inniges Mutter-Kind-Pic hat sie mit einer Liebeserklärung versehen!

"Heute vor sechs Monaten! Ich liebe dich so sehr, mein kleiner Engel", kommentierte die 25-Jährige ihren schwarzweißen Kuschel-Schnappschuss auf Instagram. Darauf hält Scarlett ihr Baby strahlend auf dem Arm – das Prinzesschen schmiegt sich dicht an seine Mama. Der Anblick gefällt nicht nur ihren mittlerweile 248.000 Followern auf der Social-Media-Plattform. Auch andere Spielerfrauen meldeten sich unter dem Beitrag bereits zu Wort: Jessica (31), die Liebste des Nationalkickers Toni Kroos (29), setzte beispielsweise drei Herz-Emojis darunter.

Auf solche Posts können sich die Fans des Trios sicherlich weiterhin freuen: Auch als ihre Tochter drei Monate alt geworden war, veröffentlichte Scarlett zur Feier des Tages ein Bild. Im Vergleich ist zu sehen, dass das Mädchen schon ordentlich gewachsen ist und bereits dunkle Haare auf seinem Kopf sprießen. Ginge es nach der Mutter, sollte der Nachwuchs genau so bleiben: "Wenn sie nur für immer so klein bleiben könnte", zeigte sie sich in der Vergangenheit wehmütig.

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann mit ihrer Tochter im September 2019

Anzeige

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann

Anzeige

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann mit ihrer Tochter im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de