Hat Kylie Jenner (22) mit diesem Outfit gegen ein unausgesprochenes Hochzeitsgebot verstoßen? Am vergangenen Montag war es endlich so weit: Justin Bieber (25) und seine Hailey (22) gaben sich zum zweiten Mal das Jawort und feierten das mit ihren Familien und engen Freunden – mit dabei war auch Kylie Jenner. Und die hatte sich für die Party mächtig in Schale geworfen: Aber erregte sie in diesem Outfit vielleicht mehr Aufmerksamkeit als die Braut?

Es war Haileys und Justins großer Tag! Doch auch Kylie dürfte einige Blicke auf sich gezogen haben. Auf ihrem Instagram-Account postete die Selfmade-Milliardärin ein Foto von ihrer heißen Robe ganz in Gold. Durch das tiefe Dekolleté und den hohen Beinschlitz setzt die 22-Jährige ihre Kurven gewohnt sexy in Szene. Ihre Follower waren bei diesem Anblick ganz aus dem Häuschen und überhäuften sie mit Komplimenten.

Aber Kylie hin oder her – Justin hatte definitiv nur Augen für seine Hailey. Im Netz teilte er kürzlich das erste Bild von der Hochzeit, auf dem er seine Braut küsst. "Meine Frau ist heiß", kommentierte er den Beitrag. Was sagt ihr zu Kylies Dress? Stimmt ab!

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Kleid für die Hochzeit von Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

