Kate Wright (28) verzauberte die Gäste an ihrem Hochzeitstag! Das Reality-TV-Sternchen heiratete am vergangenen Freitag nach einem Jahr Verlobung seinen Partner Rio Ferdinand (40). Für die Feierlichkeiten sind die 28-Jährige und der ehemalige Manchester-United-Star mit Familien und Freunden in die Türkei gereist und zelebrierten ihre ewige Liebe in einem Luxushotel. Ein erstes Bild des Brautpaares in ihrem Hochzeitslook wurde nun auch veröffentlicht!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die frischgebackene Ehefrau nach der Zeremonie eine erste Momentaufnahme mit ihrem Mr. Right. Vor einer Traumkulisse am Meer posierte die Blondine Arm in Arm mit dem Ex-Kicker. Das Outfit der Braut steht dem wunderschönen Ausblick allerdings in keiner Weise nach! In einer Robe im Meerjungfrauen-Stil mit Spagettiträger und Spitzenbesatz strahlt die Britin an ihrem besonderen Tag. Ein langer Schleier macht ihren Style perfekt. "Herr und Frau Ferdinand", schreibt Kate zu dem Schnappschuss.

Ansonsten gibt es noch keine Impressionen der dreitägigen Sause. Und das hat scheinbar auch einen Grund, denn wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, wurden allen geladenen Gästen die Handys weggenommen. Bis zu den nächsten Fotos müssen sich ihre Fans dann wohl noch ein bisschen gedulden!

Instagram / xkatiewright Kate Wright und Rio Ferdinand im August 2019

Instagram / xkatiewright Kate Wright

Instagram / xkatiewright Kate Wright und Rio Ferdinand 2019

