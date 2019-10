Auch Topmodels unterlaufen mal kleine Fauxpas! Kaia Gerber (18) schwebt in ihren jungen Jahren schon über die begehrtesten Laufstege der Welt und trägt die Styles mega-erfolgreicher Designer zur Schau. Und dabei macht die US-Amerikanerin immer eine Top-Figur. So auch, als sie am vergangenen Dienstag in einem extravaganten Dress im Baum-Look zum Blickfang wurde. Doch bei ihrer letzten Modenschau sorgte die Beauty mit einem Nippelblitzer für Aufsehen!

Kaia war am Sonntag während der Pariser Fashion Week für die Valentino-Show gebucht worden und trug ein elegantes Outfit in Schwarz. Doch während ihres Auftritts verrutschte der Blazer über ihrer durchsichtigen Bluse so arg, dass ihre Brustwarze sichtbar wurde. Ob diese Freizügigkeit Teil der Show war oder tatsächlich unbeabsichtigt geschah, bleibt wohl ungeklärt.

Doch Mut zur Brust beweisen Frauen nicht nur auf dem Laufsteg: Auch bei dem diesjährigen Diamond Ball präsentierten die Models Cindy Bruna (25) und Ebonee Davis der weibliche Körperteil in ihren recht durchsichtigen Abendroben. Doch was glaubt ihr, war Kaias Nippelblitzer ebenfalls gewollt? Stimmt ab!

Collage: Getty Images Kaia Gerber bei der Pariser Fashion Week 2019

Instagram / kaiagerber Kaia Gerber im Juni 2019

Collage: Cindy Bruna beim Diamond Ball 2019

