Einige Kinder in Kapstadt stecken nun in Kleidung von Baby Archie! Der kleine Royal ist gerade mit Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) auf seiner ersten Auslandsreise. Die sozial engagierten Eltern nutzen den Staatsbesuch in Afrika für ganz besondere Begegnungen: So lernte ihr Sohn bei seinem ersten richtigen Termin den Friedensnobelpreisträger und Anti-Apartheid-Kämpfer Desmond Tutu kennen. Und jetzt tut Archie auch indirekt etwas Gutes: Mama Meghan hat seine alten Klamotten in Kapstadt gespendet!

Die Herzogin von Sussex hatte bei ihrem Besuch bei der Hilfsorganisation mothers2mothers für HIV-positive Mütter ein besonderes Mitbringsel dabei: Sie überreichte am Ende zwei große Taschen mit gern getragenen Kleidungsstücken von Archie und Kindern von Freunden. Das teilte das royale Paar über seinen offiziellen Instagram-Account mit. "Es ist so wichtig, dass wir teilen können, was unsere Familien gern benutzt haben und wir wissen, dass wir alle im selben Boot sitzen", betonte die Herzogin – und fügte hinzu: "Deshalb wollten wir etwas aus unserem Zuhause mit euch teilen."

Meghan stellte einige der gespendeten Artikel in der Runde mit Müttern vor. Darunter war laut Today auch ein weißer Strampelanzug mit dem Aufdruck "The Future", dem Archie mittlerweile offenbar entwachsen ist. Den begeisterten Reaktionen der anwesenden Frauen nach zu urteilen, dürften die Kleidungsstücke im Handumdrehen verteilt gewesen sein. Überrascht euch diese Aktion? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie und Desmond Tutu

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan und Archie im Juli 2019 in Binfield

Paul Edwards - Pool/Getty Images Herzogin Meghan in der "Mothers2Mothers"-Einrichtung

