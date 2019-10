Am Montag läuteten die Hochzeitsglocken! Nachdem sich Hailey (22) und Justin Bieber (25) bereits im letzten Jahr ganz still und heimlich das Jawort in New York gaben, wurde am Montag noch ein zweites Mal gefeiert, und zwar mit einer traumhaften Zeremonie in einem Resort in South Carolina. Mit 154 geladenen Gästen war die Trauung nicht gerade privat. Und unter einigen prominenten Anwesenden wie Kendall Jenner (23) mischte sich auch ein weiterer, ganz besonderer Gast: Justins Ex-Freundin Caitlin Beadles nahm ebenfalls an den Feierlichkeiten teil!

Wie die Daily Mail erklärt, stehe Justin noch immer in Verbindung mit seiner ersten Freundin Caitlin und lud sie und ihren Bruder Christian zu seiner Hochzeit nach South Carolina ein. Die 25-Jährige selbst postete in ihrer Instagram-Story fleißig Fotos von der Probe. Dort sieht man sie unter anderem zusammen mit ihrem Bruder in einem pinkfarbenen, bodenlangen Kleid vor einer traumhaften Kulisse und bei dem Rehearsal Dinner. Und auch Christian präsentierte seine Anwesenheit bei dem feierlichen Event auf seinem Account und postete darüber hinaus Bilder von Merchandise-Artikeln von Justins Bekleidungsmarke "Drew House", die anscheinend für die Hochzeitsgäste zur Verfügung gestellt wurden.

Die Kanadierin war die erste Freundin des Popsängers, der gerade einmal 14 Jahre alt war, als sich die beiden kennenlernten. Caitlin beendete die Beziehung nach gut einem Jahr – angeblich aufgrund des rasant wachsenden Ruhms des heute 25-Jährigen.

