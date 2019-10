Diese zwei sind anscheinend immer noch bis über beide Ohren verliebt! Seit 2007 ist Yvonne Catterfeld (39) in festen Händen: Schauspieler Oliver Wnuk (43) hat das Herz der Sängerin erobert. Wie harmonisch es auch nach zwölf Jahren in ihrer Beziehung zugeht, beweisen regelmäßige Paarbilder der Turteltauben. Yvonnes aktuelles Pärchen-Pic sticht besonders positiv hervor: In der Bildbeschreibung lässt sie ihrem Partner süße Worte zukommen!

Das Motiv auf Yvonnes Instagram-Account dürfte Olivers Herz höher schlagen lassen und die Community zum Dahinschmelzen bringen: Der gemeinsame Schnappschuss zeigt ihn und Yvonne bei einer lustigen Musik-Session. "Seit gestern sind wir seit zwölf Jahren ein Paar", freut sich die 39-Jährige bereits in der ersten Zeile.

Des Weiteren verrät sie das Geheimrezept für ihre Beziehung zu Söhnchen Charlies Vater: "Humor ist zwar nicht der einzige Grund, aber einer der entscheidenden." Auch Oli schickt auf seinem Profil virtuelle Liebesgrüße: "Zwölf Jahre vor und hinter den Kulissen. Bald sind wir richtige Teenager", witzelt er.

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk

