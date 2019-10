In wenigen Wochen kommt das erste Kind von Chryssanthi Kavazi (30) und Tom Beck (41) auf die Welt. Bereits Ende Juli verabschiedete sich die GZSZ-Darstellerin in die wohlverdiente Baby-Pause und wird am 8. Oktober vorerst zum letzten Mal in ihrer Rolle Laura Weber im Fernsehen auftreten. Den errechneten Geburtstermin haben die werdenden Eltern bisher nicht verraten, dafür enthüllt die glückliche Bald-Mami nun: Der Name ihres ersten Sprosses steht schon fest!

Ganz so euphorisch sollten Chryssanthis Fans jetzt noch nicht werden. Gegenüber RTL betont die 30-Jährige: "Wie unser Kind heißen soll, das bleibt unser Geheimnis." Auch über das Geschlecht ihres Nachwuchses schweigen Chryssanthi und Tom bisher.

Wie sehr sich das Ehepaar auf sein Baby freut, zeigt die Schauspielerin regelmäßig in ihren sozialen Netzwerken. Vor Kurzem feierte Chryssanthi ihre Baby-Shower, mit der sie von ihren Freundinnen überrascht worden war – darunter auch ihre Serienkolleginnen Gamze Senol und Valentina Pahde (24).

