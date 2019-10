Eigentlich standen alle bei Mischa Mayer und Ricarda Raatz alle Zeichen auf Liebe! Seit Tag eins waren der Brandschutzmonteur und das Model bei Love Island ein Couple und nahmen schon Kurs auf Wolke sieben. Doch in den vergangenen Tagen zogen immer wieder dunkle Wolken am Liebeshimmel auf. Nun erreicht die Krise ihren Höhepunkt: Mischa scheint nicht mehr an eine gemeinsame Zukunft zu glauben.

Vollkommen aufgelöst sucht Ricarda das Gespräch mit ihrem Partner, nachdem er ausgerechnet Neuzugang Laura Maria sein Herz ausgeschüttet hatte. Sie wollte endlich wissen, woran sie bei dem Muskelmann ist. Schließlich habe er ihr ja erst kürzlich einen Beziehungsantrag gemacht. "Ja, den bereue ich. Der war in dem Moment ernst gemeint. Aber das möchte ich jetzt revidieren. Da habe ich mir ins eigene Fleisch geschnitten", erklärt der Blondschopf.

Ricarda ist daraufhin sehr verletzt und droht sogar damit, die Liebesinsel zu verlassen. "Wenn du mich nicht mehr lieb hast, will ich nicht mehr hier sein", schluchzt die Beauty. Das bringt Mischa nur noch mehr auf die Palme. "Dann geh doch", schnauzt er seine Partnerin an. Was meint ihr: Ist das das Ende für Mischarda? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Mischa und Ricarda bei einem "Love Island"-Spiel

RTL II Mischa und Laura an Tag 21

RTL II Mischa macht Ricarda einen Paar-Antrag

