Chryssanthi Kavazi (30) und Tom Beck (41) empfangen in wenigen Wochen ihr erstes Kind. Somit wird die GZSZ-Schauspielerin ab kommenden Dienstag erst einmal nicht mehr für die Daily drehen und in den Mutterschutz gehen. In näherer Zukunft möchte sie sich auf ihre Rolle als Mama und sich selbst konzentrieren. Jetzt hat die 30-Jährige über ihre persönlichen Pläne für die nächsten Monate gesprochen!

In einem Bild-Interview erzählte die Deutsch-Griechin, dass sie in Bezug auf die Geburt bisher noch ziemlich gelassen sei. Sie lasse alles auf sich zukommen. "Ich beschäftige mich momentan mit vielen Sachen, die ich während der Dreharbeiten nicht geschafft habe", sagte die Laura-Darstellerin. Da sie wegen ihrer spontanen Rollenzusage bei GZSZ innerhalb von wenigen Tagen nach Berlin gezogen war, sei sie momentan dabei, ihre Wohnung einzurichten.

Trotz ihrer Gelassenheit habe sich die werdende Mutter Tipps bei Freundinnen geholt. "Ich habe oft meine Kolleginnen gefragt, wie sie sich gefühlt haben oder wie sie manche Sachen in der Schwangerschaft geregelt haben", plauderte Chryssanthi aus.

