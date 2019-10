Hailey Bieber (22) und ihr Mann Justin (25) gaben sich am Montag zum zweiten Mal das Jawort. Ein Jahr nach seiner standesamtlichen Hochzeit feierte das Paar mit einer kirchlichen Zeremonie erneut seine Liebe. Und selbstverständlich hatten sich die zwei Turteltauben dafür mächtig in Schale geworfen: Justin trug ein weißes Hemd und schwarze Fliege, während seine Herzensdame klassischerweise ganz in Weiß erschien: Dabei erinnerte Haileys Kleid stark an den Hochzeits-Look von Herzogin Meghan (38) vom Mai 2018!

Am Dienstag veröffentlichte Justin auf Instagram Fotos von der Hochzeit in South Carolina, die er und Hailey in einer Fotobox geschossen hatten. Doch neben all der Verliebtheit, die das Brautpaar ausstrahlte, fiel auf den Bildern noch eine andere Sache auf: Haileys Kleid sah Meghans Hochzeit-Outfit vom Mai 2018 überraschend ähnlich. Zwar sind auf den Hochzeit-Pics nur Kopf und Schultern von Justins besserer Hälfte abgelichtet, doch ihr ärmelloses Neckholder-Oberteil wirkt auf diesem Bildausschnitt fast wie eine Kopie von Meghans Hochzeits-Outfit.

Auch die Frisur der Braut schien stark von Meghan inspiriert zu sein: Hailey trug an ihrem großen Tag einen lockeren Dutt, aus dem an der Seite ein paar Haarsträhnen herausragten. Nahm sich die Blondine also tatsächlich Meghan zum Styling-Vorbild? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem Hochzeitstag 2018

Getty Images Hailey Bieber in New York City

Getty Images Hailey Bieber auf der Met Gala 2019

