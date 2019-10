Während ihr Ehemann Prinz Harry (35) gerade im ostafrikanischen Malawi unterwegs war, um unter anderem auf ein Bildungsprojekt aufmerksam zu machen, hielt sich Herzogin Meghan (38) im südafrikanischen Johannesburg auf. Dort stattete die Herzogin von Sussex einigen Kindern einen Überraschungsbesuch ab, mit denen sie sich sichtlich gut verstanden hat. Auch von Berührungsängsten keine Spur! Denn Meghan ließ sich herzlich knuddeln und umarmen, wie ein Foto nun beweist.

Herzogin Meghan scheint ihre Zeit in Südafrika absolut zu genießen. Zuletzt zauberte ihr ein Besuch des Victoria Yards Centers, das lokale Künstler zusammenbringt und unterstützt, ein Lächeln ins Gesicht. Dort traf sie auf einige überraschte Kinder, die sie herzlich in Empfang nahmen. Wie ein Bild auf dem offiziellen Instagram-Account der Sussexes beweist, strahlte Meghan bis über beide Ohren, als sie von drei Mädchen in den Arm genommen wurde. Ein Kind des Trios legte sogar seinen Kopf liebevoll auf die Brust der Herzogin, die bewies, dass sie ein echter Royal zum Anfassen ist.

Anschließend traf die 38-Jährige auf den lokalen Designer Tshepo Mohlala, der mit Denim-Stoffen arbeitet und die Brand Tshepo gründete. Hier holte sie eine Jeanshose ab, die bereits vor ihrer Abreise nach Afrika in Auftrag gegeben wurde: "Die Herzogin von Sussex hat eine Jeans bestellt und heute kam sie, um sie persönlich abzuholen", erklärte Tshepo via Twitter. Und auch Baby Archie kam auf seine Kosten. Für ihn gab es eine Mini-Latzhose, wie der Unternehmer außerdem verlauten ließ.

Getty Images Herzogin Meghan beim "Ladies who Launch"-Event in Kapstadt, September 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie

Anzeige

Twitter / TshepoJeans Herzogin Meghan in Johannesburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de