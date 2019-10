Ist so kurz nach der Trauung bei Justin Bieber (25) die Liebe für seine Hailey (22) schon wieder verflogen? Am vergangenen Montag traten der "What Do You Mean?"-Interpret und die Laufsteg-Schönheit vor den Traualtar. Ersten Schnappschüssen von der Hochzeitsfeier nach zu urteilen, waren die zwei an ihrem Ehrentag ganz innig miteinander. Doch schon am nächsten Tag schlägt der Mädchenschwarm in einem kurzen Video ganz andere Töne an: Er scherzt, dass die Leidenschaft für seine Liebste nach der Eheschließung abgekühlt ist!

Die lustig gemeinte Szene veröffentlichte Justin am Dienstag in einer Instagram-Story. Darin überschüttet Hailey ihn mit Küssen, während die beiden in ihrem Privatjet von der Hochzeits-Location in South Carolina zurück nach Los Angeles fliegen. "Keine Liebe mehr ab jetzt, denn wir sind verheiratet! So ist das, wenn man die Ehe eingeht!", knallt er der Blondine entgegen. Allerdings löst er den Witz schnell wieder auf, als seine frisch gebackene Ehefrau einen Schmollmund macht. Und versichert ihr: "Ich mache nur Spaß!"

Auf der Gästeliste der Hochzeitsfeier standen etliche Top-Promis: Nicht nur Kendall (23) und Kylie Jenner (22) waren dabei, als sich das Paar am Montag das Jawort gab, auch Justins Wegbereiter Usher (40) und Scooter Braun (38) waren zugegen. Letzterer entdeckte den damals 13-jährigen Biebs auf YouTube, lud ihn daraufhin für Demo-Aufnahmen nach Atlanta ein und verhalf ihm damit zu seiner atemberaubenden Karriere.

Instagram / justinbieber Hailey Bieber im Oktober 2019

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Urlaub

Getty Images Usher im Juli 2019

