Die aktuelle Love Island-Staffel neigt sich langsam dem Ende zu! Am Montag ist die letzte Woche auf der Insel angebrochen – doch glückliche Pärchen sind unter den diesjährigen Teilnehmern gerade nicht auszumachen. Vor allem Melissa hatte es in den vergangenen Tagen nicht wirklich leicht: Hinter ihr liegt eine Trennung von TV-Partner Danilo. Kurz vor dem Finale hat Promiflash bei den Ex-Kandidaten Julia Oemler und Dennis Glanz nachgehakt, welchem Paar sie den Sieg gönnen. Die beiden sehen aber nur eine Lady auf dem Sieger-Treppchen.

"Bei den ganzen Konflikten sehe ich aktuell kein Couple im Finale. Ich gönne den Sieg Melissa, da sie zu 100 Prozent mit der richtigen Einstellung bei 'Love Island' mitmacht", meint Dennis im Gespräch mit Promiflash. Er sei sich sicher, dass die Beauty im TV tatsächlich nach der großen Liebe suche – und das sei auch das Ziel des Formats. Julia stimmt ihrem Flirtshow-Kollegen in dieser Hinsicht zu. "Ich wünsche es Melissa, allerdings gehört da der richtige Partner dazu!", zeigt sie sich nachdenklich und bezweifelt, dass die Islanderin ihren Mr. Right auf der Liebes-Insel finden wird.

Ob sich Melissas Ex-Couple-Partner in seinem Gefühlschaos am Ende doch noch für die 22-Jährige entscheiden wird? Im Liebes-Drama um Danilo stehen nicht nur die ehemaligen Insel-Bewohner, sondern sogar Danilos Mama hinter ihr. "Dir sollte bewusst sein, was für ein wertvoller Mensch an deiner Seite ist", schrieb sie ihrem Sohn in einem Brief.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.

Instagram / dennisglanz "Love Island"-Kandidat Dennis Glanz

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Paar Danilo und Melissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de