Krasse Enthüllung bei Love Island! Ricarda Raatz bildet seit Tag eins ein Couple mit Mischa Mayer und spricht immer wieder von ganz großen Gefühlen. Der Brandschutzmonteur traut seiner Partnerin seit einigen Tagen aber nicht mehr über den Weg und glaubt, sie spiele ein falsches Spiel mit ihm. Nun kommt etwas ans Licht, das diesen Verdacht bestätigen könnte: Ricarda soll einen Freund zu Hause haben.

Nachdem Neuzugang Laura Maria sich Yasin und Samira um Rat bezüglich ihres Flirts mit Mischa gebeten hat, raten ihr beide, einfach in die Offensive zu gehen. Eigentlich komisch, schließlich ist das Paar mit Ricarda befreundet. Im Gespräch mit den anderen Islandern lässt Samira dann die Bombe platzen: "Sie hat zu Hause einen Typen." Die anderen sind vollkommen fassungslos. "Die hat hier einen genommen und einmal hinten reingetreten", schimpft Yasin.

Wie Mischa auf diese Offenbarung reagiert, bleibt in der heutigen Folge unklar. Aber eine Vorschau zeigt schon jetzt: Auch die anderen Inselbewohner erfahren von Ricardas angeblicher Beziehung. Der Muskelmann scheint daraufhin ein paar Tränen zu vergießen. "Schon wieder ein Fake-Vorwurf", raunzt er das Model an. Was meint ihr: Ist Ricarda wirklich vergeben? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Mischa und Ricarda bei "Love Island", 2019

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert Samira, Reality-Darstellerin

Anzeige

RTL II Ricarda und Mischa bei "Love Island" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de