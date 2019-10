Süßer Geburtstagsgruß an Daniela Katzenberger (33)! Die Kult-Blondine ist am Dienstag 33 Jahre alt geworden – und nahm das Älterwerden natürlich gewohnt humorvoll. Mit einem witzigen Post hat sie klargemacht, dass sie zwar erst 33 wird, sich aber oft auch wie eine 80-Jährige fühlt. Ihr Mann Lucas Cordalis (52) scheint das etwas anders zu sehen: Er macht Dani zu ihrem Geburtstag eine süße Liebeserklärung!

"Alles Gute zum Geburtstag mein Schatz. Du wirst jedes Jahr schöner!", schrieb der 52-Jährige in einem Facebook-Post. Ganz klar also: Lucas hat ganz und gar nicht das Gefühl mit einer 80-Jährigen verheiratet zu sein. Zu seinen liebevollen Worten postete er ein Bild der beiden. Darauf sitzen Lucas und die Katze vor einem bunt dekorierten Geburtstagskuchen und strahlen in die Kamera.

Damit revanchiert sich der Musiker sicherlich für die zuckersüßen Grüße, die er im Sommer zu seinem Geburtstag von Dani bekommen hat. Zu einer ganzen Bilderreihe von ihrem Liebsten, hatte sie über Lucas unter anderem als "besten Vater, Sohn, Koch" geschwärmt.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger an ihrem Geburtstag

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

