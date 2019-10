Jetzt mischt sich Aurelio Savina (41) in die Liebes-Krise von Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) ein! Seit Ende September soll zwischen den beiden Promi Big Brother-Turteltauben Funkstille herrschen. Was genau passiert ist, behalten beide Parteien noch für sich. Allerdings werden immer mehr Stimmen laut, die sich Sorgen um das einstige Liebespaar machen. Nachdem zunächst VIP-Mitbewohnerin Ginger Costello-Wollersheim ihre Bedenken bekundet hat, meldet sich jetzt ebenfalls TV-Kollege Aurelio zu Wort: Er ist stinksauer auf Tobi!

Auf Instagram macht sich der aktuelle Bachelor in Paradise-Teilnehmer bezüglich der angespannten Situation Luft – denn offenbar weiß Aurelio mehr über die Krise der beiden als die Fans! "Ich könnte kotzen, wenn ich diese Bubis da draußen sehe, die durch ihre Optik und durch ihren Mega-Body die Naivität mancher Frauen ausnutzen. Aber meine lieben Jungs, ihr könnt euch den Körper antrainieren, aber Eier in der Hose, Mut zur Wahrheit und den damit verbundenen starken Charakter, der einen Mann von einem Jungen unterscheidet, all das kann man sich nicht antrainieren. Es gibt nichts Schlimmeres, als einer Frau etwas vorzuspielen, um an sein Ziel zu gelangen, und sie dann fallen zu lassen und zu verletzen", wettert der 41-Jährige.

Warum Aurelio beim Thema Janine und Tobi so emotional wird? Er könne es einfach nicht ausstehen, wenn eine Lady, die er gern hat, so ungerecht behandelt werde: "Ich mag diese Frau. Ich mag sie sehr, denn ihre authentische, sympathische Art ist einfach Zucker, und deswegen muss ich jetzt hier auch meinen Senf dazugeben." Welche Informationen der Ex-Sommerhaus-Star über Tobias besitzt, lässt er aber offen. Ob die Fans wohl bald erfahren, was zwischen dem ehemaligen Traumpaar schiefgelaufen ist?

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, 2019

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, Reality-TV-Star

Sat.1 / Promi Big Brother Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

