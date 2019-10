Das könnte noch gefährlich werden auf Love Island. An Tag 20 wurde Mischa Mayer zusammen mit zwei anderen Männern von "Nachzüglerin" Laura Maria auf ein feucht-fröhliches Date entführt. Sehr zum Leidwesen seiner festen Freundin Ricarda Raatz durfte der Brandschutzmonteur noch auf ein Abendessen mit der schönen Schwäbin bleiben. Bei diesem Date knisterte es so sehr, dass "Micarda" ins Wackeln geriet.

"Granate" Laura war sofort hin und weg von dem Muskelprotz: "Der war so süß. Der hat mir gleich so ein tolles Gefühl gegeben." Der Ludwigshafener konnte wiederum nicht seine Augen von ihrem üppigen Dekolleté abwenden. Ihr Outfit bezeichnete er jedoch als "gewagt", was die Stuttgarterin als Kompliment auffasste. "Danke, ich habe mich auch extra ins Zeug gelegt", flötete sie, woraufhin Mischa erwiderte: "Ja, ich habe es gesehen. Du hast auch schöne... Absätze an."

Derweil schmorte Ricarda in der Villa, als sie die Bilder von dem Pooldate sah. Dass ihr Liebster zum Einzeltreffen ausgewählt wurde, drückte ihre Stimmung noch weiter nach unten: Sie drohte mit einem freiwilligen Exit. Als Mischa schließlich zurückkehrte, eskalierte die Aussprache zwischen den beiden. Und bei Mitbewohner Roman Raamo riss der Geduldsfaden: "Küsst euch jetzt einfach und das Thema ist vorbei!" Das klappte – fürs Erste ist die Sache nun offenbar vom Tisch.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert Laura bei einem "Love Island"-Date

RTL II Ricarda im Sprechzimmer von "Love Island"

RTL II Mischa und Ricarda bei einer Challenge

