Mischa Mayer macht den Yasin! In Folge 18 ließ sich Sportlehrer Yasin zu einer romantischen Geste hinreißen. Nach langem Hin und Her mit seiner Partnerin Samira machte das Male-Model Nägel mit Köpfen: Er fragte die schöne Zugbegleiterin, ob sie seine feste Freundin sein möchte. Unter den Augen der neugierigen Kuppelshow-Kollegen nahm die Hamburgerin den Antrag an. Nun tat es Mischa seinem Villa-Mitbewohner gleich!

In der heutigen Episode wird es für die Islander emotional. Bei einer Challenge müssen sie jeweils einen Single des anderen Geschlechts bestimmen, den sie küssen, heiraten oder dem sie eine Torte ins Gesicht klatschen würden. Diese Gelegenheit packt der Brandschutzmonteur gleich beim Schopf und macht seiner Herzensdame Ricarda Raatz klar, wie ernst es ihm mit ihr ist. Ob die hübsche Studentin auf den Antrag zu einer festen Beziehung eingehen wird?

Das Spiel soll unter den Kandidaten aber nicht nur für Freude sorgen. Besonders bei Yasin kommt Unbehagen auf, denn seine neue Freundin sieht ihn nicht als potenziellen Ehemann. Wen sie stattdessen heirateten würde, wird sich heute Abend zeigen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

