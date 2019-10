Das sind Momente, die Maite Kelly (39) ihr ganzes Leben lang begleiten werden! Sie kam als zweitjüngstes Kind von Dan (✝71) und Barbara-Ann Kelly (✝36) auf die Welt. Das musikalische Gen wurde ihr von den Eltern in die Wiege gelegt, so wie es bei ihren Brüdern und Schwestern auch der Fall ist. Die Familienmitglieder hatten eine wunderbare Bindung zueinander und schrieben gemeinsam in den 80er und 90er Jahren Musikgeschichte. Doch es gab auch dunkle Momente. So musste Maite in jungen Jahren nicht nur den Verlust ihrer Mutter verkraften. Sie war sogar hautnah dabei, als ihr Vater starb!

Im Buch "Heimat – Wo das Herz zu Hause ist" vom Goldmann Verlag berichtet die ehemalige Let's Dance-Gewinnerin, dass ihr Vater aus dem Leben schied, als sie gerade einmal 22 Jahre jung war. Sie war sogar dabei, als er friedlich einschlief. "Ich durfte ihm dabei in die Augen schauen und wusste, dass er bereit war, zu gehen – ich sah es in seinen Pupillen, ich spürte seinen letzten Atem", erzählt sie mit berührender Offenheit. Ihr Vater hätte die Gabe gehabt, bestimmte Dinge vorauszusehen, so berichtet Maite weiterhin. Deswegen habe er laut der 39-Jährigen bereits eine leise Vorahnung gehabt, dass ihm nicht mehr viel Zeit bliebe.

Kurz vor Maites drittem Geburtstag verstarb ihre Mutter an Krebs – ein ebenso tragischer Moment in der Historie der Kellys. Als Barbara-Ann von ihrer Krankheit erfuhr, war sie mit Angelo (37) schwanger. Der jüngste Sprössling der Kelly Family widmete im Jahr 2017 den rührenden Song "Keep On Singing" seiner Mama, die er nie richtig kennenlernen konnte. Denn zum Zeitpunkt ihres Todes war er gerade einmal zehn Monate alt.

Ralf Succo / Actionpress Die Kelly Family bei einem Auftritt 1989

ActionPress Maite Kelly bei "Immer wieder Sonntags"

Getty Images Sängerin Maite Kelly

© Goldmann Verlag "Heimat – Wo das Herz zu Hause ist" von Ilka Peemöller

