Bei Love Island liegen die Nerven blank! Vor allem für Ricarda Raatz wird das Eis immer dünner. Die schöne Studentin war eigentlich seit Tag eins der Kuppelshow mit Mischa Mayer verpartnert. Mit dem Brandschutzmonteur kriselte es aber zuletzt immer heftiger. Jetzt goss ihre eigentliche Freundin Samira aber noch Öl in dieses Feuer: Sie erzählte den anderen Islandern, Ricarda sei kein Single. Doch warum fiel Samira ihrer Kumpeline in den Rücken?

Am Abend des 21. Tages in der Liebesvilla ließ die Zugbegleiterin eine Bombe platzen. "So, dann darf ich euch jetzt auch eine Sache erzählen: Sie hat zu Hause einen Typen." Eine Aussage, die ihre Gesprächspartner schockiert verstummen ließ. Dieses Verhalten verwundert jedoch, schließlich machten Samira und Ricarda stets den Eindruck, sehr gut miteinander klarzukommen. Deshalb wird das Model dem Lockenkopf dieses Geheimnis wohl anvertraut haben. Hatte die Hamburgerin dann etwa Mitleid mit der unglücklichen Nachzüglerin Laura Maria, die ein Auge auf Ricardas Partner geworfen hat?

Wahrscheinlich wäre auch, dass die 22-Jährige die Zielgerade in dem Flirt-Format erkennt. Neben ihr und ihrem Partner Yasin, gibt es nach dem Aus von Danilo Cristilli und Melissa nur noch ein Paar, das große Chancen auf den Sieg und die 50.000 Euro Preisgeld hat. Samiras Offenbarung könnte der Dolchstoß für Micarda gewesen sein. Allerdings könnte ihr vermeintlicher Plan ins Wanken geraten: Schließlich schwingen sich Sidney Wolf und Vivien Michalla gerade dazu auf, die Geheimfavoriten zu werden.

