Packt Melissa heute ihre Koffer? Love Island brachte der Beauty bisher einfach kein Glück: Gerade als es nach einem Happy End zwischen ihr und Danilo aussah, kehrte dessen heimlicher Schwarm Dijana zurück in die Villa und schnappte ihr den Italiener weg – jetzt sind die Fans in großer Sorge: Verlässt die Schwäbin heute wegen der Liebesflaute etwa die Insel? In einem soeben veröffentlichten Clip sitzen alle Islander beieinander und lachen ausgelassen – nur eine fehlt: Melissa...

"Oh nein, wo ist Melissa?", "Warum fehlt Melissa?" oder "Vielleicht hat Melissa ja nun doch ihr Wort gehalten und ist freiwillig ausgezogen", lauten nur einige der zahlreichen besorgten Kommentare unter dem Instagram-Video. Oder hat die Abwesenheit der 23-Jährigen gar einen erfreulichen Grund? Einige Fans vermuten, die Mitarbeiterin eines Kundenservices könne sich gerade einfach nur auf einem Date befinden.

Melissa hatte in den vergangenen Tagen immer wieder betont, die Show zu verlassen, wenn es zwischen ihr und Danilo nicht mehr klappen sollte. Als sie den Fitnesskaufmann schließlich für Dijana freigab, änderte sie ihre Meinung jedoch: "Ich möchte mir die Chance nicht nehmen lassen, jemanden kennenzulernen", erklärte sie. Aber was glaubt ihr, ist Melissa nun doch ausgestiegen? Stimmt in der Umfrage ab!

„Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Melissa und Danilo

RTL II / Magdalena Possert Dijana Cvijetic, Influencerin

RTL II – Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

