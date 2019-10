Für Hailey (22) und Justin Bieber (25) beginnt anscheinend wieder der Alltag! Das Model und der Popstar haben sich am Montag zum zweiten Mal das Jawort gegeben. Nach einer kleinen, standesamtlichen Hochzeit im vergangenen Jahr, folgte jetzt die große kirchliche Trauung. Und danach? Anstatt, wie in den USA üblich, direkt in die Flitterwochen zu starten, sind Hailey und Justin zurück nach Hause geflogen!

Ihre große Hochzeitsparty haben die Biebers in einem Luxushotel in South Carolina gefeiert. Nach den großen Feierlichkeiten haben die beiden sich aber offenbar keine Verschnaufpause in dem Resort gegönnt. Stattdessen zeigen Paparazzibilder, die TMZ vorliegen, dass die Frischvermählten schon einen Tag nach der Hochzeit zurück nach Los Angeles geflogen sind. Die Flitterwochen müssen also warten.

Wie happy Justin und Hailey als Eheleute sind, hat die Braut schon kurz nach der Hochzeit mit einem Post bewiesen. Sie teilte gleich mehrere süße Knutschfotos mit ihrem Mann. Glaubt ihr, dass Justin und Hailey noch in die Flitterwochen fahren werden? Stimmt ab!

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber in Hollywood

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber im Juli 2019

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

