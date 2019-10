Es gibt Konfro bei Love Island! Schon am Dienstagabend ging es in der Liebevilla alles andere als harmonisch zu. Nach dem Pooldate von Nachzüglerin Laura Maria mit Mischa Mayer war dessen Partnerin Ricarda Raatz überhaupt nicht begeistert und drohte schon mit ihrem Exit. Dass sich der Muskelmann auch weiterhin mit der Einzelhandelskauffrau unterhält, passt dem Model jedoch gar nicht. Ricarda stellte ihre Kontrahentin Laura jetzt zur Rede.

In einem offenen Streitgespräch in Folge 22 der Kuppelshow fährt die Studentin so richtig die Krallen aus. Sie macht Laura deutlich, dass der Muskelmann spätestens nach seinem Beziehungsantrag ihrer ist. "Ich will mir nicht jeden Tag reinziehen, wie du hier meinen Freund angräbst", giftet Ricarda die Stuttgarterin an. Die wiederum zeigt sich wenig beeindruckt und entgegnet nur: "Ich habe keine Angst vor dir." Schlussendlich bittet Ricarda Mischa, ein Machtwort zu sprechen. Ob er das wirklich tun wird?

Mehr Bammel als vor der 23-Jährigen sollte Ricarda aber vor den Gerüchten um ihre Person haben. Samira offenbarte den anderen Islandern am Vorabend, dass die Erkratherin angeblich einen festen Freund außerhalb der Villa haben soll. Gegen diese Vorwürfe muss sie nun erst mal ankämpfen, um den tätowierten Brandschutzmonteur nicht zu verlieren.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Laura

RTL II Mischa und Laura

RTL II Ricarda Raatz, "Love Island"-Kandidatin

